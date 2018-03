Peipsi järve külje all Varnja alevikus proovis veokijuht oma masinat ringi keerata, sattudes nii otsapidi jääle. Järve jää aga veoki järelhaagise raskusele vastu ei pidanud ning vajus seetõttu läbi jää. Enne keskkpäeva toimunud intsidenti nägi pealt Mesi Tare kodumaja peremees Marko Mesi, kelle sõnul veokijuht eksis manööverdamisel. „Nii palju kui ma seal rekkameestega rääkisin, et kuskil käidi haket vedamas ja juht eksis ära. Tahtis masinat ringi keerata, aga ei arvestanud, et selja taga on jää ning vajus läbi,“ rääkis Mesi. Mesi Tare peremehe sõnul polnud juhid ka kained, mis eksimusele lõppkokkuvõttes kaasa aitas.

Tartumaa piirkonnapolitseinik Ville Räniku sõnul sai häirekeskuse teate, et Peipsi järvel on veok läbi jää vajunud, kell 10. „Õnneks keegi viga ei saanud. Politsei selgitas sündmuskohal, et hakkpuitu vedanud 48aastane mees manööverdas ekslikult järvejääle, kus oli veoki kandmiseks liiga nõrk jää ning haagis vajus läbi jää,“ rääkis Ränik. „Mehe ebaadekvaatset käitumist selgitas tõik, et ta oli raskes joobes. Mees kõrvaldati juhtimiselt ja viidi politseimajja.“

Politseinikud selgitasid veel lisaks, et veokijuht rikkus töö- ja puhkeaja nõudeid, ehk oli lubatust pikemalt veoki roolis, tegemata kindla aja tagant nõutud puhkepause. Juhi enda sõnul oli ta Viljandimaalt teel Imaverre, aga navigatsiooniseade juhatas ta sihtkoha asemel hoopis Peipsiäärsesse Varnja alevikku. „Ühelt poolt on raskeveoki juht niisamagi liikluses suurema ohu allikas, ehk joobnuna võinuks tema tõttu keegi teine viga saada. Samuti võinuks ebaadekvaatne seisund viia selleni, et mees võinuks ise läbi jää vajunud masinas oluliselt traagilisemalt lõpetada. Võib öelda, et seekord läks kõigil õnneks ja pääseti hullemast,“ lisas Ränik. „Menetluses otsustatakse, kuidas elukutselisele juhile tema teo ohtlikkus ja võimalikud tagajärjed kõige paremini kohale jõuaksid,“ rääkis piirkonnapolitseinik.