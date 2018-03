ERRi uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute ASi küsitlusest selgus 23. veebruaril, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on langenud viimase kaheksa aasta madalaimale tasemele ehk kaheksale protsendile. Ei tea, kas niisugune kommunikeerimine oli kokku lepitud, aga asjaosalised, kes sõna võtsid, ei rääkinud sõnumite kehvast kohaleviimisest, vaid olid solvunud liialt alkoholi armastava rahva peale.

Kui erakonnad peavad leidma põhjuse reitingu langusele, siis kõige sagedamini kasutatav sõnum on olnud see, et sõnumid meie õigetest tegudest ei ole rahvale kohale jõudnud. Juba palju aastaid tagasi, kui erakonnad muutusid tasapisi n-ö reitinguerakondadeks, hakati muudkui rääkima sõnumitest, mis on vaja valijani viia. Lähenemine, mida ja kuidas me kommunikeerime, pole tegelikult ju riigimeeste, vaid PR-tegelaste kõnepruuk.

Juba 14. veebruaril kirjutas Jevgeni Ossinovski sotsiaalmeedias pärast seda, kui Maksumaksjate Liit valis ta maksumaksjate vaenlaseks: „Ma mõistan, et need, kelle elus mängib alkohol nii olulist rolli, et nad on valmis selle järele mitmeid tunde sõitma, on pahased.”

Mulle isiklikult see Maksumaksjate Liidu otsus ei meeldi, sest peamise käki keerasid ikka need, kes lihtsa tulumaksusüsteemi ära solkisid. Aga mis sest enam.

Pärast reitingu languse uudist kirjutas aga Ossinovski: „Irooniliselt võiks öelda, et meie toetuse vähenemine on tunnustuseks alkoholitootjate PR-masinatele ja nad on Eesti sünnipäeva eel kahtlemata välja teeninud kopsaka preemia.”

Sven Mikser lisas, et Lätist alkoholi tuua on ebapatriootlik.

Ivari Padar lisas hiljem Delfile: „Ei osanud aimata, et alkohol Eesti rahvale nii olulise tähendusega, võiks lausa öelda, et armas on.“

Urve Palo kirjutas 1. märtsil sotsid.ee lehel: „Muret tekitab see, et piirikaubandus hakkab võtma folkloorseid mõõtmeid, selle kohta luuakse karikatuure ja seda võetakse kui uut normaalsust, aga ei aduta, et tegemist on illegaalse tegevusega.”

Me teame, et Lätis poeskäimine ei ole illegaalne tegevus, aga ma olen täiesti nõus, et nn folkloor ja kangelaslood Lätis viina järel käimisest on juba päris hullud mõõtmed võtnud. Ka doktor Aadu Kadakas ütles filmis „Siin me oleme!“ Kohviveskile: „So ma panen laulu sisse – seal seisad sa sada aastat ja mette üks ainsam palumine sind sealt lahti ei kisu!“

Suur osa rahvast võiks ju solvuda, et neid peetakse ebapatriootlikeks alkohoolikuteks, kuigi nad on pigem Eesti patrioodid ja pole alkohoolikud.

Gorbatšovi valitsemisajal 1980ndate teisel poolel, kui alkoholismivastane võitlus võttis väga koomilised mõõtmed, räägiti ka palju nn kangelaslugusid sellest, kuidas pulmapidude ajal kaeti joogilauad autode pagasiruumi või kuidas meestel olid plaskud põues või kuidas morsikannudes oli laua peal viin. Ka siis püüti jõulisi alkoholivastaseid sõnumeid rahvani viia, aga folkloor muudkui levis ja alkoholist rääkida oli popp. Nagu praegugi. Kui ebanormaalne olukord ära lõppes, lõppes ka folkloor.

See nn folkloor on ju irooniline protest selle vastu, mis on alkoholipoliitikas ilmselt valesti läinud. Kui jõukas Tartu mees ütleb, et ta käib kasvõi iga pudeli lemmikkonjaki järel Lätis, aga põhimõtteliselt ei osta Eestist alkoholi, siis see ei ole ei alkoholism ega ebapatriootlikkus, vaid protest.

Kui keegi ütleb, et eestlased jõid ühe erakonna reitingu põhja, siis mul ei ole häbi. Pigem ikka naljakas.

Aga nüüd on meil märtsi teine nädal ja hoopis teised sõnumid. Rahvas pole enam milleski süüdi.

Sotsid ei taha süüdi olla

5. märtsi „Aktuaalses kaameras“ ütles Ossinovski: „Mis puudutab piirikaubandust ja aktsiisipoliitikat, siis seda saab kommenteerida rahandusministeerium, mina nende ühtede ja teiste asutuste eeldustega vaielda ei oska.“

„Lible tegi, Lible tegi!“

Veel „Kevadest“. Kui Kiir ühel hommikul avastas, et tema nöörsaabastel on kõik nööbid ära lõigatud, ütles Toots: „Vahest viisid rotid ära. Rotid armastavad läikivaid asju. Meil viisid kapsaraua ära ja ei leidnudki üles.“

Kuritegu lahendav köster küsis, kes kõige enne Kiire juurde tuli, kui selgus, et nööbid on läinud. Kiir ütles, et Toots ja palus, et „aja läbi kuidagiviisi, et ära sa sellepärast nutma hakka aega kaebama mine“.

Kui nööbid paigast nihkunud põrandalaua alt üles leiti, ütles Toots: „Eks ma öelnud, et rotid.“

Ütlemine endale ja teistele, et mina ei ole süüdi, on nii inimlik igas eas ja igal ajastul.

„Mida ja kuidas me kommunikeerime“ kontekstis on Ossinovski sõnumi muutumine tark pööre. Ja pealegi on tal õigus, sest aktsiisipoliitika ei ole sotsiaalministeeriumi rida. Jääb vaid imestada, miks sellist sõnumit varem ei kommunikeeritud, et „Appi, kiusavad!” asemel oleks öeldud: „Mina ei tea midagi!”. Inimesed ju solvuvad ja peavad meeles, kui neid alkoholilembuses süüdistatakse. Edaspidi jääb kehtima ilmselt see sõnum, et see pole minu rida, nii nagu Toots jäi kindlaks, et süüdi on rotid.

Kõik see, millega sotsiaalministeerium alkoholipoliitikat karmistab ehk reklaamipiirangud ja poodide vaheseinad, tuleb tänavuse ja järgmise aasta juulis ega tekita üldse erilist nurinat.

Miks Ossinovski on saanud nahutada selle eest, mida ta polegi teinud? Tundub nii, nagu kirjutas Andres Herkel oma ajaveebis: „Aktsiisi alalaekumine ja piirikaubandus võiks vabalt olla pea- ja rahandusministri rida, kui tervise- ja tööminister ise ei oleks end sellega nii jõuliselt sidunud. Just Ossinovski rakendas aktsiisitõusu alkoholismivastase võitluse vankri ette, aga kui selgus, et maa jalge all põleb, muutis ta päevapealt oma sõnumeid.“