Neljandat korda Eurovisionil osalev kängurumaa Austraalia avaldas oma selleaastase võistlusloo. Lauljatar Jessica Mauboy kuulutati esindajana välja juba detsembris. Tema võistluslugu kannab pealkirja "We Got Love", vahendab Wiwibloggs.

Loo on kirjutanud Jessica, David Musumeci ja Anthony Egizii. Muide, viimased on kirjutanud ka varasemad kaks Austraalia võistluslugu - 2016. aastal teiseks jäänud Dami Imi pala "Sound of Silence" ning mullu üheksanda koha saanud Isaiah Firebrace'i loo "Don't Come Easy".

Jessica võitis juba 14aastaselt üleriigilise lauluvõistluse ning kindlustas omale lebingu Sonyga, kuid orbiidile lendas ta pärast seda, kui jäi 2006. aastal Austraalia superstaarisaates teiseks. Jessica isa on indoneeslane, ema aga segu põlisaustraallasest, indiaanlasest ja inglaste järeltulijatest.

Pärast staarisaadet, aastal 2007, liitus Jessica bändiga Young Divas ning 2008. aastal andis välja oma soolodebüütalbumi "Been Waiting". Plaadilt pärit singel "Burn" tõusis kohe edetabelite etteotsa. Ta on teinud koostööd Pitbulli, Snoop Dogg'i, Flo Rida, Chris Browni ja Beyoncega. Lisaks tegeleb naine näitlemiseha ning on kaasa läänud Austraalia filmides ja telesarjades.