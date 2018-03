Eesti Päevalehes ilmus eile Vahur Kersna fotoreportaaž, mis näitas telemaja seisukorda seespoolt. Õhtuses "Ringvaates" otsustas Marko Reikop need kohad ka ise üle vaadata. Eesti Televisiooni vanem maja valmis 1965. aastal ja uus telemaja 1986. aastal. Elektrik Tõnu Lend ütles, et vana liftiga saab sõita keldrist kolmanda korruseni. "See on selle pärast ohtlik, et lift on lahtine. Tavaline inimene ei tohiks seda kasutada," ütleb ta.

"Kui ENSV-s on Laine Mägil kabinet, siis ärge arvake, et me oleme kalleid võtteid kasutanud, et autentset atmosfääri säilitada, selline kabinet on täiesti olemas ja töökorras," kirjeldab Reikop ruumi, kus isegi aastaid varem töötanud on.