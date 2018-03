Tallinna luksuselamispindade turg areneb tugevas majanduskeskkonnas positiivselt. Kuus tehakse Tallinnas umbes 20 tehingut kallima ehk üle 250 000 eurose hinnasildiga korteriga. 2018. aasta alguse trendid lubavad mõõdukat kasvu nii hindades kui tehingutes, hindab Baltic Sotheby's International Realty müügijuht Tiia Sooaluste.

Turul on piisavalt nii ostu- kui müügihuvi, aktiivne arendus tagab laia pakkumiste valiku. Keskmiselt tehakse Tallinnas ühes kuus ligikaudu 20 tehingut kallima hinnaklassi ehk vähemalt veerand miljonit eurot maksvate korteritega. Enamik kallimaid müüdud kortereid asuvad Tallinna kesklinnas, kuid kõrgema hinnaklassi kinnisvara jagub ka teistesse linnaosadesse. Viimase poole aastaga on müüdud 120 korterit, mille hind ületas maagilise veerand miljoni piiri. Neist 68 ehk pisut üle poole asusid Tallinnas kesk- ja vanalinnas.

„Veerandi miljoni eurost hinda ületavad korterid müüakse tavapärasest pisut rohkem ka Kakumäel ja Pirital,“ kommenteerib Sooaluste. „Seal müüakse suuri paarismajade kortereid ja seetõttu ületab hind veerandit miljonit eurot. Samasse hinnaklassi kuuluvad ka uusarenduste keskmiselt suuremad korterid.“

Omaette piirkonnaks on kujunenud Kalamaja, mis on administratiivselt küll Põhja-Tallinna linnaosa asum, kuid kinnisvaraturu mõttes juba ammu kesklinna omanäoline laiendus. Viimasel poolel aastal Põhja-Tallinna tosinast müüdud veerandmiljonilisest korterist vaid üks asus väljaspool Kalamaja asumist.

„Luksussektori kinnisvaraga tehakse vähe tehinguid, nii on väga spekulatiivne välja tuua selgeid trende tehingute arvus või hindade liikumissuunas. Küll võib öelda, et tulenevalt majanduskeskkonna heast hinnangust on huvi tõelist kvaliteeti pakkuva kinnisvara vastu suurenemas. Seda nii kallima hinnaklassi eluruumide ostu- kui üürisektoris,“ prognoosib Tiia Sooaluste.

Kallite elamispindade tehingutest suur osa on uusarendused.

„Luksuslikkuse märki taotlevaid hooneid on kerkimas järjest rohkem. Seega pole keeruline prognoosida tehingute arvu trendi pigem tõususuunas,“ ennustab Baltic Sotheby's International Realty Eesti regiooni müügijuht Kai Lind. „Hiljuti vahendasime kaks Meerhofi Pirita tee 20a korterit, mis maksid peaaegu pool miljonit eurot. Kohe on lisandumas veel kaks tehingut.“

Aasta alguses oli Tallinnas pakkumisel üle 400 korteri, mille hinnakirjajärgne hind oli 250 000 eurot või enam. Seega pakkumist võiks pidada pigem pisut suureks.

„See tähendab, et kinnisvara hinnad ei saa ostjatel eest ära joosta. Analoogselt tehingute arvule on suurim uute- kalliste korterite pakkumine kesklinnas ja Kalamajas,“ analüüsib olukorda Sooaluste. „Eelkõige tulenevalt heast majanduskasvust ja tugevast tööjõuturust prognoosime, et kallite elamispindade turg jätkub mõõdukal tõusulainel. Tehingute arvul on tänu laiale pakkumisele põhjust kasvada. Hinnatrend käib käsikäes kogu kinnisvarasektoriga ning siingi on prognoos tõusuunas. Peab arvestama, et nii tehingute kui hinna kasv saavad olla mõõdukad, jäädes 3-6% piiresse.“

Uusi, kallimas hinnaklassis elamuid müüakse aastas 5-10, üksikud tehingud tipphinnaga ehk 900 000 – 1 200 000 eurot toimub väga harva, ca 2-4 korda aastas.

