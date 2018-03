Elie 21 aastat tagasi krooniti Kristiina Heinmets-Aigro Miss Estoniaks. Naine meenutas "Ringvaates", et missivõistlused olid võistlus iluga nõukogude režiimi vastu, vahendab Menu.

"Ma ütlesin, et ei taha saada võib-olla Miss Estoniaks, aga ma tahan viia oma noorpõlve unistuse, mille peale kõik ütlesid, et see pole võimalik, ehk ma tahtsin minna Miss Universumile," ütles Heinmets-Aigro eile saates ning samad sõnad lausus ta 21 aastat tagasi ka Valeri Kirsile.

Täna on Heinmets-Aigro sõnul missivalimistel teine positsioon. "Eriti sügiseste kurbade ahistamisjuhtumite ja muude teemadega, millega on missikarussellis keerelnud tüdrukud pilti jõudnud," ütles Aigro.

Oma kaheaastase tütre puhul loodab Heinmets-Aigro, et ta saab hea hariduse näiteks mainekas Harvardi ülikoolis ja valib alles siis sobiva eriala.