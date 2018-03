TMZ.comi teatel kutsus Dean McDermott politsei oma naise heaolu kontrollima, kui too kolmapäeval nende ühisest kodust lahkus. Väidetavalt ümbritses kell 9.45 hommikul lausa kolm politseipatrulli Californias Thousand Oaksis asuvat hoonet, kus Tori (44, "Beverly Hills, 90210") viibis arsti juures. TMZ-l on ka video, kus McDermott enda ja Tori aastase lapsega maja ees seisab.

Kas Tori Spellingul on tõesti närvid nässus või on tema abielusuhted nugade peal?

Väidetavalt hakkas McDermotti süda valutama, kui Tori koos vähemalt ühega nende viiest lapsest kodust lahkus. Seni on siiski arusaamatu, mis talle muret tegi. Võimud tabasid Tori arsti juurest, rääkisid temaga ning veendusid, et teletähe ja lastega on kõik korras. Kuna mingit kuritegu polnud toime pandud, ei pidanud politsei vajalikuks asjaga rohkem tegelda.