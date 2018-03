Aina teadlikumaks muutuvad tarbijad asutvad üha tugevamalt ka toidutööstuse kandadele. Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp toob välja, milliseid suundi praegu tootearenduses järgida tuleb.

1. Tervislikkus. Inimesed valivad toite varasemast teadlikumalt ja lähtuvalt arusaamast, mis teeb nende enesetunde heaks. Seejuures on väga populaarseks saanud probiootilised tooted ning proteiini ja antioksüdante sisaldavad toiduained. Samuti jätkavad oma võidukäiku gluteeni- ja laktoosivabad tooted.

2. Suhkru vähendamine. Suund tervislikkusele tingib ühtlasi surve vähendada toodetesse lisatavat suhkrut. Eestis on sellega tegeldud juba viimased kolm kuni viis aastat, aga „vähem suhkrut“ on lubatud pakendile kirjutada vaid juhul, kui lisatud suhkru kogust on vähendatud vähemalt 30%. See võib tähendada aga tugevat muutust maitses ja toode ei pruugi tarbijale enam meeldida.