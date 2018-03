Suvine varahommik Tallinnas Kalamajas. Kell pool seitse ilmub ühe kortermaja ette järsku kümmekond meest ja naist koos pommikoeraga ning astub uksest sisse. Kuni hilisõhtuni kantakse majast välja kahtlaseid pakke, mis peidavad endas kümneid tulirelvi ja suuremat kogust lõhkematerjali.

Selle hetkeni viinud sündmused said tegelikult alguse juba päev varem, mullu 2. augustil Saku lähedal. Mitu päeva järjest napsutanud Marguse (54) ema ja abikaasa olid temaga püsti hädas. Kahe peale kokku tegid nad häirekeskusele mitu kõnet, küll oli tarvis kiirabi, küll politseid.

TERVE ARSENAL: Marguse Tallinnas asuvast kodust ja suvilast leiti kümneid relvi (FOTO: Kohtutoimik)

Ema juures suvekodus pummeldanud Margus oli jalgpalliväljakul pikali maas ja külarahvas helistas tema emale. Kuna Margusel oli probleeme ka tervisega, kutsus ema talle igaks juhuks kiirabi. Meedikud mehel tõsisemat tervisehäda ei leidnud ja jätsid ta sinnapaika. Eakas ema ei jõudnud aga kogukat mehepoega ise koju viia ja helistas uuesti hädaabinumbrile. Politseid välja ei saadetud, kuid lõpuks aitas üks abivalmis mees emal küla vahel tuigerdanud ja sõimelnud poja suvilasse tassida. Margus magas seal ennast kaineks ja sõitis õhtul Tallinna. Kella kahe ajal öösel jõudis ta pärast baari külastamist koju Kalamajja, võttis seinalt mõõga, pakkis kilekotti ja istus taksosse. Kodus olnud naisele ütles ta ainult nii palju, et sõidab tagasi maale.

Selline käitumine tundus Marguse abikaasale kummaline – kes teab, mis plaanid alkoholi tarvitanud mehel terariistaga on. Seda enam, et purjuspäi käitus ta mõnikord päris agressiivselt ja hirmutas lähedasi. Kui varem üritas häirekeskus tülikast napsumehest vabaneda ja jätta ta perekonna hooleks, siis jutt külmrelvast pälvis suuremat tähelepanu. „Mis mõõk see on? Räägime sellest mõõgast, mis, mis...“ uuris ärevusse sattunud häirekeskuse töötaja Marguse abikaasalt. Varsti selgus, et mehele kuulub terve relvakollektsioon.