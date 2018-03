Õhtuleht palus luuletaja Kaupo Meielil välja mõelda, kuidas kõlaks Eesti vabariigi hümn sooneutraalsena. Lugege ja hinnake, kuidas meeldib!

Kui mõni muusikaline kollektiiv sooviks uut "hümni" esitada, siis andke sellest Õhtulehele teada!

Neutraalne maa, mu õnn ja rõõm,

korrektne oled sa!

Ei leia mina iial teal

soorolle enam ilma peal,

mis kedagi ei solva ka,

kui sa, isikumaa!

Ei tea, kes on mind sünnitand

ja üles kasvatand;

ei täna mina kedagi

ja kiidan võrdsust surmani!

Et meid ei ootaks meediapeks

on WC unisex!

Virginia Woolf sind valvaku,

feministeerium ka!

On šovinistid välja surnd

ja palgalõhe ära läind.

Nii jätka meeste, naisteta,

mu sooneutraalne maa!