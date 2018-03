„Mida rasvasem putukas on, seda rohkem ta liha või rasva maitset meenutab. Näiteks ritsikad sisaldavad peaaegu 50% rasva ja nemad maitsevad umbes samamoodi kui searasvast tehtud kõrned,“ ütleb Erlend Sild, kes loodab juba sel aastal putukapulbri tootmist alustada. Kilk seevastu maitsevat nagu pähkel.

Tirtsukasvatuse mõte tekkis Erlend Sillal kolm-neli aastat tagasi ja sel aastal peaks Portugalis pulbritootmiseks ka minema. „Seda on mitu aastat ette valmistatud ja loodame, et kõik õnnestub nagu peab,“ tõdeb ta, et kuna Portugali on planeeritud putukafarmid, tasub sinna rajada ka tootmine.

Eestlane plaanib jahvatama hakata sihktiivalisi ehk kilke ja ritsikaid. „Sööda- ja söögiturul kasutatakse erinevaid putukaid. Inimtoiduks kasutatakse peamiselt kilke, või täpsemalt teatud alamliike sealt,“ selgitab ta.