Suurbritannia reageerib asjakohaselt, kui tõendid näitavad, et endise Vene spiooni Sergei Skripali ja tema tütre Julia mügitamise taga oli Moskva, ütles peaminister Theresa May neljapäeval.

„Reageerime asjakohaselt, teeme, mis on õige, kui selgub, et juhtunu oli riigi tellimus,“ ütles May ITV Newsile, kui temalt küsiti, kas Inglismaa võiks Vene saadiku riigist välja saata. May lisas, et politseile peaks andma aega ja ruumi, et uurimisega ühele poole saada.

Nii Skipral kui tema tütar viibivad endiselt haiglas. Mõlema seisund on kriitiline, kuid stabiilne. Tõsises seisundis on jätkuvalt ka politseinik Nick Bailey, kes isa ja tütrega Salisburys esimesena tegeles.

Pärast juhtunut on haiglaravi vajanud 21 inimest.

Eile teatas Briti politsei, et ohvrite mõrvakatsel kasutati närvimürki.