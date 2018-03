Neljapäeval oli naistepäev lõpuni jäänud loetud tunnid, kuid Tallinna lillepoodides oli jätkuvalt näha suurt sagimist. Õhtuleht uuris, mis toob mehi õhtutundidel kodu asemel lillepoodi.

„Tööpäev oli väga pikk. Ei jõudnud varem,“ selgitas Heiko seda, miks ta on tulnud enne üheksat poodi lilli ostma. „Lilled tuleb kindlasti ära osta, muidu äkki naispere paneb kodus pahaks.“

Kevadiste kooliaktuste kõrval on naistepäeva lilleäris päev, kus tehakse headel aegadel rekordmüüke. Kannikese florist Tatjana ei too küll välja numbreid, aga kinnitab, et rahvast on tänavu palju käinud ning lilli ostetakse hulgi, ehk kimpudena.

„Kõige rohkem ostetakse ikkagi roose ja tulpe. Need on meie rahvaste lemmikud,“ rääkis Tatjana.

Vaata videost, mida teistel meestel oli hilise poeskäigu põhjenduseks öelda ja saa teada, kui suure rekordmüügi Tatjana naistepäeval tegi.