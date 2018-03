1940. aastal Nikumaroro saarelt leitud luud kuulusid väga suure tõenäosusega tuntud naispiloodile Amelia Earhartile, väidab Forensic Anthropology.

Earhart jäi koos oma lennukiga kadunuks 1937. aastal Vaikse ookeani kohal, meenutab BBC. Sellest ajast saati on tekkinud hulk teooriaid, mis tema kadumist on selgitada püüdnud.

Kuid kohtuekspertiisi uus uuring väidab, et leitud luud tõestavad, et Earhart suri saarel. Tennessee ülikoolis valminud aruandes väidetakse, et säilmed on 99% tõenäosusega kuulsa naispiloodi omad. 1941. aastal usuti, et luud kuuluvad hoopis mõnele meesterahvale.

Earhart istus 1937. aasta 2. juunil kahemootorilisse lennukisse Lockheed Electra 10E Special, et jõuda Honolulu lähistel asuvale Howlandi saarele, kuid sinna ta ei jõudnud. 1939. aasta 5. jaanuaril kuulutati ta pärast tulutuid otsinguid ametlikult surnuks.