Teatrimehe surm jätnuks dokumentaalfilmi „Koma” tegemise äärepealt pooleli.

„Kogu aeg oli tunne, et me hakkame seda filmi tegema,” ütleb teatrimees Kalju Komissarovist jutustava dokumentaalfilmi „Koma” produtsent ja üks autoreist Maria Avdjuško pärast esilinastust. „Lõpuks saime rahastuse. Mõtlesin, et ootan 8. märtsini, soovin Kaljule õnne ja teeme tulevikuplaanid. Aga seda ei juhtunud enam – 6. märts tuli vahele. Kalju suri. Siis oligi kõik! Eks see ole selline asi, et kui midagi tahad teha, sis tuleb teha kohe. Me ei tea kunagi, kui kaua keegi meie kõrval on. Meil jäidki Kaljuga tähtsad jutud rääkimata.”

Mõtte, et Kalju Komissarovist on tingimata vaja dokumentaalfilm vändata, said Avdjuško ja Simm näitleja Garmen Taborilt. „Sellest on möödas neli aastat, kui Garmen ütles, et nüüd tuleb teha film Kalju Komissarovist, aga tuleb teha ruttu,” lausub Avdjuško. Mõedud-tehtud, ehkki kõik päris plaanipäraselt ei kulgenud. Surm murdis vahele.

„Meil ei õnnestunud kohe sellele filmile finantseeringut saada, aga mõned korrad käisime Kaljuga juttu rääkimas ja kõik need korrad on selles filmis ka sees,” kõneleb Avdjuško hoogsast algusest, mil esimesed vestlused üles filmitud said. „Me ei saanud Kalju Komissarovit väga kaua filmida, sest ta väsis väga ruttu.”