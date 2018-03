„Õudselt äge oleks püsti tõusta ja öelda, et kogu tselluloositehase projekt oli meie tehtud Euroopa kultuuripealinna spinn,“ ütleb Tartu kultuuripealinna üks eestvedajaid kirjanik Berk Vaher. „Tegelikult on lugu ikka keerulisem ja pealkiri sündis pärast sadade inimestega kohtumist.“

„Tselluloositehasele pühendatud volikogu istung ja sellele järgnenud "Suud puhtaks“ saade oli suurepärane etenduskunst, Tartu ju tegelebki ellujäämise kunstiga,“ lisab Tartu ülikooli prorektor teatriloolane Anneli Saro. „Väljavalitud pealkiri ei jäta inimesi ükskõikseks, ehkki esimene mõte seostus mul võitluskunstidega.“

„Väga paljud tartlased on seda mõtet – ellujäämise kunstid – endamisi juba öelnud,“ põhjendab Vaher valikut. „See mõte ühendab endas seda, millest nad räägivad, mis neid muretsema paneb, see kõik tuli meie arvukatel kohtumistel välja. Ja see ei ole ka uus mõte, just selline oli 2010. aasta kirjandusfestivali Prima Vista tunnuslause.“