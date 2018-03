„Kõige ilusam asi, mida saab kinkida, on kogemus. Ja see stipendium kingib mulle võimaluse uute kogemuste saamiseks,” sõnas vastne Kalju Komissarovi nimelise stipendiumi laureaat Karolin Jürise, tibukollaseid tulpe vastu võttes.

Viljandi kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna teatrikunsti õppekava näitleja eriala 3. kursuse üliõpilase Karolini siht on selge: maikuus põrutab stipendiaat Istanbuli õppimaks Mihhail Tśehhovi psühholoogilise źesti meetodit.

„See on ikka eneseületamine, et ma lähen välismaale õppima,” naerab ta. „Muidugi põlv väriseb! Minu jaoks on uus kogemus juba see, kuidas ma lennupiletid saan, kuidas Türki kohale jõuan. Lisaks veel erinev kultuuriline taust, kuidas sealsed inimesed teatrit näevad ja teevad. Aga minu puhul on tõesti pingutuseks ka see, et lähen nüüd päris üksi reisima.”