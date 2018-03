Tõsielustaarid Kalvi-Kalle Kruusamäe ja Helen Kõpp, kes ühist last ootavad ja vahepeal suure käraga lahku läksid, on teineteist taas leidnud, vahendab Publik.

Heleni sõnul nad siiski täiesti koos ei ole, pigem on nad leidnud üksmeele. "Me töötame koos ühise tuleviku nimel," rääkis naine positiivselt. "Ta sai oma mingid kogemused kätte ja sai aru, mis on elus ikkagi kõige olulisem."

Helen usub, et nad saavad Kalviga edaspidigi hästi läbi. "Mul on hea meel, et ta hindab seda, et ma talle lapse kingin."

