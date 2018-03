Reede, 2. veebruar. Tallinna üks vanemaid klubisid, Sossi klubi, tähistab 20. sünnipäeva. Ja veel kuidas! Praegu ühe kuumima tantsumuusikabändiga Patune Pool. Sellist hetke ei saa käest lasta, sellist hetke ei tule võib-olla enam kunagi, moosivad kallid kolleegid, kes mind koos ühega neist sel õhtul Sossi klubisse saadavad. Peaaegu et poolvägisi, sest toimetuses on juba paar aastat arutatud jutte, kas Sossi klubi on just see koht, kus keskeas naised (aga ka soome mehed) käivad endale kohalikku paarilist otsimas. On see tegelikkus või puhas linnalegend?

Olgu kohe öeldud, et vähemalt ühe õhtu põhjal sellele küsimusele vastust ei leia. Sossi klubi juhatuse liikme Guido Kuurbergi sõnul käib neil tõepoolest üpris palju soomlasi. Aga kas tullakse lihtsalt tantsima või ka kaaslast otsima, ei oska ta arvata. „Küll käib siin aga kindel seltskond kohalikke tütarlapsi, kellel on üksainus eesmärk ja kelle näod on meile vägagi tuttavad.“

Olen kohal varemgi kui kolleegiga kokku lepitud, kui telefon heliseb. Süda aimab halba ja see osutub tõeks: kolleegist sõber olevat trennis jala välja väänanud – ei saa kõndidagi, rääkimata tantsimisest. Vale on nii läbinähtav, et katkestan lihtsalt kõne. Siin ma siis nüüd seisan, ei oska istuda ega astuda.