Lisaks viiele mängufilmile, ühele animafilmile, kahele dokumentaalfilmile ning ühele dokumentaalsarjale valmib filmiprogrammi „Eesti Vabariik 100“ raames ka kümneosaline draamasari „Pank”, mis jutustab loo pangandusest taasiseseisvunud turbulentses Eestis. Sarja produtsent Paul Aguraiuja loodab tänu programmi toetusele saavutada kodumaisel telemaastikul seninägematu taseme.

Miks seda sarja Eestile vaja on?

„Pank” on väga teistmoodi sari. Esimest korda sünnib selline draamasari, mida saab teha väga põhjalikult. Esimest korda Eesti teleajaloos on sarja tegemiseks antud aega! Meil on ühe episoodi tegemiseks üle kümne võttepäeva. Muidu on Eesti Televisioonis ühe episoodi tegemiseks umbes kaks päeva. Ka ettevalmistusteks on meil kõvasti rohkem aega olnud. Selle kaudu loodame saavutada ka teistsuguse kvaliteedi kui see, mis seni on Eesti telekanalites seriaalidel olnud.

Näitamisõigused müüdi ka Soome. Miks meie põhjanaabrid sarjast huvitatud on?

Neile meeldib, et tegu on väga erakordse looga.