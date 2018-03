2.–8. aprillini toimuva Tallinn Music Weeki juubeliaasta raames tutvustati Telliskivi loomelinnakus tänavust programmi ning tutvustati uusi projekte. Sõna said lisaks peakorraldaja Helen Sildnale ka Telia kommunikatsioonijuht Katrin Isotamm, keskkonnaministeeriumi asekantsler Ado Lõhmus ning Luminor Eesti turundusjuht Mirjam Mikkin.

Tänavuse festivali üheks põhiteemaks on inimkeskne linn. Oluline uuendus toimub ka TMW konverentsides: kui siiani on tegu olnud peamiselt muusikakeskse üritusega, siis sel aastal on teemadeks lisaks ülalmainitule veel disain-mõtlemine, uus majandus ehk new economy ning igat tüüpi innovatsioon. Konverents kolib Kultuurikatlasse ja sellest võiks Silda sõnul saada regiooni üks juhtivad progressiivseid ettevõtluskonverentse.

Teise uuendusena kutsutakse sel aastal TMW raames Narva Tallinnasse külla. See jõuab nii kunsti- ja muusikaprogrammi kui ka vestlustesse. Samuti toimub septembris festival Station Narva.