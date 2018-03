Kiirtoidukett McDonald's üllatab naistepäeva puhul kliente tagurpidi logoga - M-ist on saanud W, viitega ingliskeelsele sõnale woman (naine).

McDonald'si esindaja Lauren Altmin ütles CNBC-le, et logo muudeti rahvusvahelise naistepäeva tähistamise puhul.

"Me oleme juba pikka aega toetanud töötavaid naisi ning andnud neile võimaluse kasvada ja edu saavutada," sõnas Altmin ja lisas uhkusega, et hetkel on kuus kümnest restorani juhatajast naised.

Logo muudeti ettevõtte sotsiaameediakanalites ning sajas restoranis kasutatakse erikujunudsega pakendeid ja vormirõivaid.

Tegemist on esimese korraga ajaloos, kui McDonald's on naistepäeva puhul oma kuulsad kollased kaared tagurpidi keeranud.

Today, we flip our Golden Arches to celebrate the women who have chosen McDonald's to be a part of their story, like the Williams family. In the U.S. we’re proud to share that 6 out of 10 restaurant managers are women. https://t.co/6z88OhjXpO pic.twitter.com/hXfOi3wWQf