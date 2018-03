Oma ajaloo unustamine on kuritegu. Tänu meie esivanemate tarkusele elasime üle katkuajad ja just mets oli see, mis pakkus kaitset, peavarju ja toitu. Ka hilisemal ajal oskasid talumehed metsaväärtusi hinnata, metsa raiuti ainult enda tarbeks, sellest ei tehtud turukaupa. Varem töötasid meil metsnikud, metsavahid ja metsaülemad ning see tagas selge pildi olemasolevatest metsaväärtustest.

Nüüd vaidleme raieküpsuse üle ja teeme suures ulatuses lageraiet. Ärgem unustagem, mis toimus Jägala jõe ja Kehra alevikuga Kehra paberivabriku seadmete rikete päevil: terve Harjumaa haises ja Jägala jões hävis kõik elav.

Mets oli see, mis pakkus kaitset meie metsavendadele, kes võitlesid oma maa ja rahva eest. Alati, kui Venemaa valitsejad on püüdnud Soomet vallutada, on segavaks faktoriks osutunud just mets. Kui raiume metsad maha, kus hakkavad siis meie sõdurid ja kaitseliitlased sõdimist harjutama?

Palun lugege ajakirja Sõdur nr 3 aastast 2016. Selles annab 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Eero Rebo intervjuu pealkirjaga „Lõuna-Eesti maastik sõdib meie poolel". Väga õpetlik lugu. Kõik vajalik on meie Lõuna-Eesti maastikul olemas, seda näitavad meie Kevadtormi õppused. Vastasel on üpris raske opereerida, kui igas metsatukas on tugev rusikas.