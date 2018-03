Tenerife on jäänud seljataha ja jätkan taas ülikooliga ning ka blogiga Valenciast, kuhu vahepeal saabus meile külla sõber Taavi. Rumile meeldivad väga külalised. Talle meeldivad üldse kõik inimesed, aga Taavi ostis endale esimesel päeval ukulele ja nüüd on ta meie peres tõeline hitt. Kui ta ukulele kätte võtab, siis Rumi kohe peab saama tema juurde minna. Võibolla ta saab aru, et see on hästi pisikene kitarr ja tema on hästi pisikene inimene, seega ta tunneb samastumist ja tahab endasuguse ligi hoida. Võibolla talle lihtsalt väga meeldib muusika, aga nagu Taavi ütles, siis vist beebidele enamasti meeldib muusika.

Räägin veidi ilmadest ja temperatuurist, mis Hispaanias on. Kui Tenerifel oli nii soe, et ma käisin isegi ookeanis ujumas, siis Vahemere ääres Valencias päris samad lood ei ole. Kutsusime Taavigi endale külla, sest Eestis on ju nii külm ja Hispaania on soe maa. Arvestades, et me elame täitsa ranna ääres, siis mõtlesin, et hea ja mõnus on varbad liiva sees ukulelet tinistada. Aga tegelikkus on veidikene teistsugune. Tegelikult ei ole see talv Hispaanias midagi nii soe. Nüüd märtsist hakkab juba kevad, aga siiamaani oli ikka üsna külm. Nojah, vahele mõned rannapäevad, aga üldiselt ikka külm mis külm. Ja ma saan aru, et te võibolla mõtlete nüüd, et millest ma räägin, et Eestis on –25 kraadi ja iga soe ilm on soojem kui meie talv, aga asi on selles, et Hispaanias ei armastata eriti radikaid ega muid küttekehasi. Seega on õhtud ja ööd toas külmemad kui õues. Ma kahtlustan, et nad lihtsalt ignoreerivad seda fakti, et üldse on talv ja lihtsalt põhimõtteliselt ei pane radikaid tuppa.

(Marilyn Jurman)

Janno muidugi ütles mulle sellepeale, et ega nad käivad toas ka jopede ja saabastega. Siis ma sain aru, miks neil on ka kõikjal kivipõrandad. Nad ju ei võta toas kingi ära. Aga me käime sokkides toas ringi ja varbad külmetavad. Mina käin juba viimased kuud ühe ja sama kampsuniga nii toas kui õues, kuna ma arvasin, et ega mul rohkem ikka neid vaja ei lähe, ja vaatan riidepuudel rippuvaid kleidikesi. Seda ma muidugi ette ei kujuta, kuidas sellised Rumi vanuses beebid toas ringi roomavad, kuna minu teada ei ole väga mõistlik lapsele kingi jalga panna, kui ta alles õpib kõndima. Või ma eksin? Vahel mängime Rumiga lihtsalt kleidikeste proovimist. See tähendab, et mina proovin Rumile väikeseid kleidikesi selga, kuna ma kardan, et ta kasvab neist enne välja, kui ilmad soojaks lähevad ja siis ma ei olegi saanud neid talle selga panna. #aastaema

Lisaks ma arvan, et eks siin on ka väike vein pidevalt laual avatud, mis hoiab hinge soojas ja veri on hispaanlastel kuum nii ehk nii. Samas kui ma vaatan, kuidas kohalikud riides käivad, siis ma ei kujuta ette, mida nad Eestis teeksid, kuna nad käivad siin ka sulejopede ja karvamütsidega. Ainult meie võtame ennast päikese käes T-särgi väele.

(Marilyn Jurman)

Igatahes alates märtsist ei ole enam öösiti alla kümne kraadi ja see annab kohe tunda. Toas on ka palju soojem ja õues päikese käes on vahel lausa 20 kraadi, mis on ikka täitsa Eesti suveilm. Eestis algab minu jaoks kevad mais ja see on kahtlemata mu lemmikaastaaeg. Seega siin algab see vist märtsis ja ma tunnen, kuidas see teadmine, et iga päevaga läheb soojemaks, paneb mu ajus õnnehormoonid tantsu lööma. Päevad on siin aasta ringi sama pikad, seega kella kuue paiku läheb hämaraks vaatamata aastaajale. Selliseid valgeid öid nagu suvises Eestis siin ei ole, seega kui see –25 kraadi vahel toob kurbuse näole, siis soojendage ennast kamina või õliradika või gaasiahju või peika või mis iganes küttekeha najal, mis teil on kodus olemas ja mõelge, et Eesti suvi on ikka üle kõige.