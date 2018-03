Üht head lahendust, mis kõiki rahuldaks, ei sünni ilmselt iialgi, kuid heidame siiski emotsioonid kõrvale. Kui isegi aastate eest seaduse vastu võtnud leiavad praegu, et miinimumelatis ei täida praktikas enam oma eesmärki, tundub, et muutusi ei soovita ilmaasjata.

„Igaüks saagu nii mitu last, kui mitu jaksab üksi kasvatada,“ põrutab üks. „Kas minu aeg ei maksagi midagi?“ imestab teine. „Kui mul ei ole nii palju raha, mida ma siis tegema pean? Nööri kaela panema?“ ahastab kolmas.

Elatise maksjad leiavad, et kehtiv elatise miinimum on üle mõistuse ja nõuavad seaduse muutmist. Lapsega seotud kulusid loetlevad elatise saajad ei pruugi aga seda sugugi mõista.

Tõesti, ükski seadus ei tohi panna kuulekat inimest olukorda, kus ta on sunnitud ise elus püsimiseks abi otsima, oma kodust soojakusse kolima või sootuks eluga lõpparvet tegema. Need näited ei ole utoopia, vaid on elust enesest.