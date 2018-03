Politsei- ja piirivalveameti sõnul on Soome rannavalve palunud abi Suursaare lähistel merehätta jäänud kaubalaevale. Seni puudub info, kas hätta sattunud laeval on juhtunud õnnetus või on see uppumisohus, kuid Eesti piirivalvelaev Kindral Kurvits on Soome lahele appi saadetud.

Esialgsetel andmetel on merehäda põhjuseks kaubalaeva Glory Hongkong masinaruumi pääsenud vesi. Ida prefektuuri pressiesindaja sõnul on inimestega kõik korras.

2002. aastal ehitatud kaubalaev, mis sõidab Panama lipu all, oli teel Peterburi ega vea enda pardal vedelikke. Laeval on 22 meeskonnaliiget.

Praegu on Eesti appi saatnud piirivalvelaeva Kindral Kurvitsa ning valmisolekus on ka politsei- ja piirivalveameti lennusalga kopter. Viimaste andmete järgi ei ole Soome rannavalve palunud lisaabijõudu.

Teade abipalvest jõudis Eesti piirivalvele kell 12.45.