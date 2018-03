Harku valla koduleheküljel seisab, et Eesti Keskkonnateenuste töötajate haigestumise tõttu on prügiveo graafikujärgse äravedamisega probleeme. Keskkonnateenuste tegevjuht Argo Luude kinnitab, et info on tõene ning jäätmeveoga on probleeme ka Tallinnas. Harku vallavalitsus on raskustest graafikujärgses prügivedamises teadlik eelkõige neile esitatud kaebuste kaudu. Vallavalitsusele andis 26. veebruaril enda haigestumisest teada Eesti Keskkonnateenuste autojuht, kes on ise kohalik elanik ja sellest alates on saadud vallaelanikelt tagasisidet graafikujärgselt vedamata prügi kohta tavapärasest rohkem. Eesti Keskkonnateenuste tegevjuhi Argo Luude sõnul on neil hetkel tõesti raskusi „Meil on epideemia moodi asi lahti,“ ütleb ta ja lisab, et lisandunud on veel haigestunuid, seega jäävad ka Tallinnas Kristiine piirkonnas jäätmed vedamata.

Luude sõnul on hetkel on 32 juhist 10 haiguslehel ja otsitakse abi mujalt. „Räägime hetkel ka teiste Tallinnas tegutsevate prügifirmadega, et neilt võimalusel abi saada,“ selgitab ta ning ütleb, et kahjuks antud olukorras jäätmeveograafikutest kinni pidada ei suudeta, kuid endast antakse parim. „Veame jäätmeid kõigi ressurssidega, mis meil kasutada on.“

Tegevjuht loodab, et peagi saavad mõned autojuhid terveks ja tulevad tööle tagasi, et siis tasapisi ka järje peale saada. Luude räägib, et autojuhtide haigestumisi tuleb ette igal aastal ja üle Eesti, kuid tavaliselt mööduvad sellised perioodid kiirelt. „Hetkel on väga palju autojuhte jäänud korraga haigeks,“ nendib ta. Luude loodab, et inimesed säilitavad mõistlikku meelt ja vabandab enda ja ettevõtte nimel kõikide klientide ees, kellel prügiveoga probleeme. „Tuleb aru saada, et need tavainimese jaoks ilusad ja külmad talveilmad on prügivedaja tervist silmas pidades rasked. Püüame teha mis meie võimuses, et olukorraga hakkama saada.“ Harku vallavalitsus soovitab oma elanikel antud olukorras prügi sorteerida, et vähendada olmeprügi teket. Prügi võiks välja sorteerida liigiti ning biojäätmed, papp, pakendid, klaas ja taara viia kogumiskonteineritesse, kust see viiakse ära tasuta.