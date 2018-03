Your Tango aitab tuua selgust, mis on need asjad, mis meestele ei meeldi, kuid naised isegi ei aima seda.

Kõigil meil on asju, mis kallima puhul ei meeldi. Kui me mõnda harjumust või käitumisviisi muudaks, siis võiks me suhted olla palju edukamad.

2. Sa teeskled

Teesklemine on see üks mäng, mida meestele mängida ei meeldi. Kas teeskled, et sulle meeldib mehe arvamus või hobi, kuigi tegelikult see pole nii?! Ära teeskle, sest mees taipab seda. Milleks valetada mehele ja iseendale?!

3. Draama

Kui oled liialt emotsionaalne ja teed ka igast pisiasjast suure probleemi, siis ei meeldi see kellelegi. Kas teed teisi maha, et ise parem paista? Kas käitud ohvrina, et saada tähelepanu?

Draamakuningannad ei meeldi lõpuks kellelegi!

4. Sa näägutad ja kaebled pidevalt

Äkki on asi selles, et sa ei oska suhelda ja oma soove õigesti sõnastada? Kaeblemise asemel väljenda oma soove ja vajadusi.

5. Sa käitud mehelikult ja surud oma naiselikkuse alla