Belgia valitsus tellis 45 miljonit jooditabletti (pildil), mis jagatakse nüüdsest tasuta kõigile soovijatele. Varem said tasuta jooditablette vaid tuumaelektrijaamade lähistel elavad inimesed, vahendab Stern Online.

Belgia siseminister Jan Jambon ütles televisiooni vahendusel, et muretsemiseks otsest põhjust ei ole, kuid valitsus on otsustanud elanikkonda võimaliku tuumaõnnetuse eest paremini kaitsta.

Tihange´i tuumaelektrijaam Belgias. (Reuters/Scanpix)

Saksa meedia rõhutab, et Tihange´i tuumaelektrijaamas on ohtlikud intsidendid sagedased. Tuumaelektrijaam valmis 1975. aastal, selle käitusaega on pikendatud juba kaks korda. Mullu sügisest on tasuta jooditablette jagatud Tihange´i tuumajaamast lähtuva ohu tõttu ka Lääne-Saksamaal Aacheni regioonis.

Nii Belgia kui ka Saksa võimud on öelnud, et juba juhtunud tuumaõnnetuse korral on jooditablette keeruline jagada. Tablette tuleb neelama hakata aga alles siis, kui arstid seda ütlevad. Jood aitab tuumaõnnetuse korral vähendada kilpnäärmesse kogunenud radioaktiivsete ühendite mõju. Vanematele inimestele võib jood tekitada ohtlikke kõrvalmõjusid, nagu kilpnäärmevähki haigestumine.