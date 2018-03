Sõbrapäeval toimus Von Glehni teatris Smilersi üks läbi aegade vingemaid kontserte, mis kestis plaanitust lausa pool tundi kauem.

Kuna rahvas ei rahuldunud vaid paari lisalooga, skandeeriti bändimehed lavale tagasi ka siis, kui DJ oli muusika juba peale pannud. Smilers ei petnud kuulajate lootusi ja tegi viimaseks looks „Mojito“, mida rahvas laulis algusest kuni lõpuni täiega kaasa.

Hendrik Sal-Saller oli nõus ka kaaluma publiku nõudmist, et Smilers igal sõbrapäeval Von Glehni teatris kontserdi annaks. Nagu on traditsiooniks saanud, et igal aastal esineb Smilers jaanipäeval Pühajärvel ja aastavahetusel Vabaduse väljakul. :)

Need, kes kontserdile ei pääsenud, ärgu kurvastagu. Babahhi ja Õhtulehe abil on võimalik seda haruldaselt pikaks veninud kahetunnist kontserti väikese lisatasu eest järele vaadata.