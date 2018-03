„Puidurafineerimistehast lihtsalt ei saa Emajõe äärde rajada, sest olemasolevad uuringud näitavad, et Emajõe ja Peipsi tervis on halb ning ükskõik millise keemiatehase lisandumine Emajõe äärde selle tervist ei paranda,“ põhjendab Tartu linnapea Urmas Klaas, miks Tartu linnavõimud on teravalt puidurafineerimistehase vastu juba enne selle planeeringu algatamist.

Tartu volikogu võttis kolmapäeval harvanähtavas üksmeeles vastu deklaratsiooni, et puidurafineerimistehase eriplaneering tuleb katkestada. Valitsus tahab aga tselluloositehase uuringutega edasi minna. „Ma ei kritiseeri tartlasi, ma saan neist aru, aga valitsus peab mõtlema riiklikult – teeme need uuringud ära,“ annab riigi eriplaneeringute eest vastutav riigihaldusminister Jaak Aab mõista, et ainuüksi Tartu volikogu otsuse peale puidurafineerimistehase planeeringut seisma ei panda. „Me võiks saada mingi alusteadmise, kas meil on üldse võimalik sellist tööstust Eestisse rajada. Ohte on palju, keegi ei pisenda neid. Aga uurime need ära.“

Tartu linnapea sõnul ei ole mõtet teha eriplaneeringus kavandatavaid uuringuid, sest need uuriksid seda, mis on niigi teada: „Igal keemiatehasel, ka tselluloositehasel, on kahjulik mõju keskkonnale ja see ei paranda Emajõe niigi kehva tervist. Ent tehase rajajad on korduvalt öelnud juba varem, aga ka kolmapäeval volikogus ja „Suud puhtaks“ otsesaates, et see tehas tuleb Tartusse ja neil ei ole plaani B.“

Minister Aab märgib reostatud Emajõe kohta: „Siin ei ole ühest arvamust, üks teadlane ütleb ühtmoodi, teine teistmoodi. Istusin kolmapäeval teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomere kõrval, kes ütles, et teatud vee komponendid Emajões on kehvad ja see, mis tuleb [puidutehast rajades] juurde, neid komponente ei võimenda.“