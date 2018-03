Ühendades klassikalisi siluette, voogavat siidi ning uusimaid trendilõikeid, on kollektsiooni keskpunktis müstiline lind-naine, kes sirutab oma tiivad lihtsatest särkkleitidest rikkalike rüüsidega dekoreeritud esemeteni. Kleitidele, pluusidele ja seelikutele päikesetõusu lummavast värvigammast laenatud pastellidega maalitud suled ning ornamendid on valminud koostöös Eesti tuntud illustraator – Anneli Akindega.

Tallinn Fashion Weeki programm: Neljapäev 22.03 18.00 River Island, Triinu Pungits 19.30 Beatrice, Diana Arno 21.00 Tallinn Design House, Amanjeda by Katrin Kuldma Reede 23.03 18.00 Monton 19.30 Diana Denissova, Mammu Couture 21.00 Embassy of Fashion: Ketlin Bachmann, Aldo Järvsoo, Riina Põldroos Laupäev 24.03 16.00 Mimi Disain, Dadamora 17.30 Bebe Organic, Amiki, Vilve Unt 19.00 Klikkklakk, Kalamaja Printsess

Kollektsioonis on tunda maalähedast lihtsust, heinamaade värskust ja lindudele omast vabadust, mis moelõigete ning kangastruktuuride abil suurlinna rütmidega ühtivad. Lihtsalõikelistest särkkleitidest voogavate maksideni, pakub Diana Arno kevadkollektsioon mitmetahulist moeelamust, muutes sind päevaks või õhtuks kauniks paradiisilinnuks.

Tallinn Fashion Weeki piletid on saadaval nii Piletilevis kui ka üritusel kohapeal. Kevadise moenädala esitlejaks on River Island ning ürituse toimumisele aitavad kaasa Kaubamaja, Goldtime, DHL, Kevin.Murphy, Sokos Hotel, Valge Klaar, Oriflame, RGB, Kultuurikatel ja Torres.



