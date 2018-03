"Hetkel võistluspaigas töö veel käis ja kõik olid seal millegagi ametis. Inimesed töötavad siin 20-tundi ööpäevas, et üritus üles ehitada. See tuleb metsikult suur ja seda kajastatakse ka India kohalikus meedias," on mees õhinas.

"Võistlused ise toimuvad reedel, kus leiavad aset individuaal sooritused ning laupäeval toimub juba võistlemine meeskondlikult," räägib Rauno, kelle sõnul on päästjad sealsest elu-olust üsnagi pahviks löödud.

"Üsna korralik vau-efekt on. Suur linn ja kliima on väga mõnus. Keskmiselt üle 30 kraadi sooja ja kohalikud vaatavad meile pikalt järgi ning on vaimustuses treenitud suurtest päästjatest," muheleb ta. "Kõik päästetöötajad on siin kui staarid, kuna erineme hallist massist ning oleme kohalikest peajagu pikemad. Kokku on siin 20 tiimi 16-st erinevast riigist."

Meie Eesti poisid on kohalike seas äärmiselt populaarsed (Erakogu)

Neljapäeva õhtul toimus päästjatele võistluse pidulik avamine ja õhtusöök, kus kõigil osalejatel oli võimalik omavahel tutvuda. "Liikusime üritusele kahe suure bussiga, mis päästjaid pungil täis," kirjeldab Rauno melu.

Sõit võistluse pidulikule avamisele (Erakogu)

Tagasi kodumaale hakkavad südikad päästjad liikuma järgmise nädala esmaspäeval. Seniks aga jõudu neile, sest seda läheb neil kindlasti tarvis!

Päästjate sõidu ja majutuse tagas võistluste korraldusmeeskond ja neid riietas Päästeamet. Osalejatel jagub vaid tänusõnu, et Päästeameti juhtkond see aasta toetas päästjaid uue varustuse soetamisel.

