„Tönk on üks tegelane, kes ilmub välja tavaliselt jõulude ajal ning enamasti Lääne-Eestis ja saartel, aga sedakorda Tartus,“ lubab Von Krahli teatri lavastaja Peeter Jalakas, kes koos ansambliga Trad.Attack! ja lavakunsti viimase kursuse tudengitega toob juuni esimestel päevadel Tartus vaatajate ette lavastatud Eesti rahvamängud.

„Meil on koostööleping Shanghai Arts Festivaliga ja meil on suisa kohustus viia Eesti artiste Hiina,“ räägib Eesti Kontserdi pealik Jüri Leiten. „Sealt tuli mõte teha selline kava, mis näitaks, kes need eestlased üldse on ja mismoodi nad elavad.“

Etenduse algselt uduse idee käis Leiten välja Trad.Attackile, kes omakorda kutsusid kampa Jalaka, sest neile meeldisid „Eesti ballaadid“, ütleb Sandra Vabarna. Jalakas nõustub, et nende poolt oli idee, tema on vaid kaasanoogutaja: „Mäng on vabadus kehtestada oma reeglid, aga need peavad olema kõigile vastuvõetavad. Samas peegeldavad mängud ühiskonda.“