Peagi prints Harryga naituv Meghan Markle ristiti teisipäeva õhtul salajasel 45-minutilisel tseremoonial, mille viis läbi Canterbury kuningliku kabeli peapiiskop, vahendab Daily Mail.

Tseremoonial olid kohal prints Charles ja Cornwalli hertsoginna Camilla, kuid prints William ja kuninganna Elizabeth puudusid. Meghani ristimine kaks kuud enne pulmi tähistab suurt sammu kuningliku pere liikmeks saamisel.

Meghan Markle (AFP/Scanpix)

Megan ei oleks pidanud laskma end tegelikult ristida, et Harryga kiriklikult abielluda, kuid novembris, kui nad Harryga kihlusid, teatas ta, et laseb end ristida austusest kuninganna vastu.

E! News vahendab, et nädalavahetusel toimus Soho Farmhouse'is ka Meghani tüdrukuteõhtu, kus osalesid peamiselt tema Londoni sõbrannad. Allikas ütles ajakirjale, et pidu oli tagasihoidlik ning päev oli täis head toitu ja enese poputamist.

Täna, rahvusvahelisel naistepäeval, käisid Meghan ja Harry Birminghamis ning Meghan tegi ühe väikese tüdruku väga õnnelikuks. Koolilapsed tervitasid kuninglikku paari ning prints Harry valis rahva seast välja kümneaastase Sophia Richardsi, sest too teatas, et tahab saada näitlejaks, nagu Meghan, kirjutab Daily Mail. Harry ütles tüdrukule: "Sa pead olema enesekindel, siis saavutad sa kõik, mida soovid." Meghan kallistas tüdrukut ning ütles tüdrukule, et näeb teda ühel päeval näitlejana.