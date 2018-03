Tallinn Fashion Weeki moe-show’l esitleb lasteriiete bränd Dadamora esimest korda Eesti publikule 2018/2019 sügis-talvist kollektsiooni ja ka kevad-suvist kollektsiooni, mis pulbitsevad rõõmsatest tegelastest ning mugavatest lõigetest.

Dadamora lasteriiete bränd on tuntud eelkõige lustlike loomaillustratsioonide poolest, mida lapsed tunnevad ja armastavad. Dada-loomad on end tõestanud lastele toredate kaaslastena uutes ja põnevates olukordades.

Kuna laste ja planeedi heaolu on brändi eestvedajate silmis esmatähtis, siis kasutab Dadamora oma loomingus kõrgekvaliteetset mahepuuvilla, millel on GOTS sertifikaat ning väikeses koguses ka ÖKO-Tex sertifikaadiga puuvilla.

Kõik Dadamora kangad ja rõivad on valminud siinsamas Eestis, et tagada toote valmimisega seotud inimeste aus kohtlemine ning toodete endi kõrge kvaliteet. Rõivad trükitakse käsitsi siiditrüki tehnikas dadamoralaste kodustuudios Tallinnas.

Dadamora disainikeel on lihtne, tagasihoidlik ning rõhutatult mugav. Brändi riided on mõnusalt mitmeotstarbelised ja sobivad nii hommikul lasteaias mängimiseks, kui õhtul sünnipäevale või perega kohvikusse minemiseks – kõik selle nimel, et lapsed saaksid tunda rõõmu lapsepõlveseiklustest.

Dadamora moto on Vivienne Westwoodi põhimõte: “Osta vähem, vali hästi!”

Missiooniks on valmistada riideid, mida laps ei taha ega peagi seljast võtma. Lisaks tagab kvaliteetne kangas eseme pikaealisuse ka peale mitmeid pesukordi ning isegi peale mitmeid kandjaid. Brändi värvilahendused on minimalistlikud ja skandinaaviapärased.

Nii kevad-suvises kui sügis-talvises kollektsioonis on pehmetes, murtud toonides rõivad: pastelne roheline ja moodne vanaroosa ning särtsakas ookerkollane, punane ning khaki säravad klassikute, halli ja musta kõrval.

Sügis-talvises kollektsioonis teeb esmaetteaste Dadamora esimene ülikond, mis näeb igati viks välja, aga on seljas mugav nagu dressid.

Peamiselt on Dadamora lasterõivad värvilt ja lõigetelt (soo-)neutraalsed – kuna tegu on riietega, mida antakse edasi lapselt lapsele, on selline lahendus igati praktiline. Nii saab laps ise valida enda lemmikriietuse mõtlemata sellele, kas tegu on “tüdrukute” või “poiste” värviga.

Dadamora suunitlust aeglasele moele näeme ka TFW laval: kollektsioonis leidub armsaks saanud värve ja lõikeid, aga ka hooaegadele vastavaid värskeid värve ja uusi tuuli.

Dadamora sai alguse üle nelja aasta tagasi, kui elustiiliblogist kasvas välja idee ja vajadus valmistada omanäolisi lasterõivaid. Kaubamärgi alustaladeks on Mariliis ja Tõnis Kenkmaa, kes mõlemad on hariduselt graafikud (vabal ajal teevad nad kunsti Prints by TM nime alt).

Mariliis kannab hoolt Dadamora kollektsiooni disaini ja värvivalikute eest ning Tõnis joonistab ja trükib Dada-loomakesi, kes lasteriideid kaunistavad.

Viimase aasta jooksul on Dadamora hoogsalt kasvanud ja kogub tuntust ka välismaal. Eriti on nende riided hinnas põhjanaabrite juures Soomes. Eelmise aasta kevadel avas Dadamora oma kaupluse ka uuel Balti jaama turul.