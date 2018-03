Vahel ostavad mehed oma kallimale lisaks lilledele naistepäevaks ka mõne meene. Kaubamaja brändi- ja kommunikatsioonijuht Lenno Vaitovski räägib, et number üks naistepäevahitt on läbi aastate olnud parfüüm – mida erilisem ja kordumatum lõhn, seda parem.

Tallinna kaubamajas on viimasel ajal lemmikuks saanud kaubamaja ilumaailma lõhnatoa valik, kust leiab väikeste tiraažidega erilisi nišiparfüüme, mida mujalt ei saa. Lõhnakonsultandid aitavad sobiva lõhna leidmisel, kui naist ennast kaasas pole. "Nii see ju naistepäeval tavaliselt on," märgib Vaitovski.

Erilisematest kingitustest on hinnatud ka ehted – kas siis klassikalised juveelid või moodsam Eesti ehtekunst. "Ehete valikul tasub kindlasti julgelt abi küsida. Põhimõtteliselt on vaja vaid teada, kas kingituse saaja eelistab sooje või jahedaid toone, kulda või hõbedat – ja sealt on juba palju lihtsam koos asjatundjaga õige ehteni jõuda," annab kommunikatsioonijuht meestele soovitusi.

Toidumaailmast ostetakse palju maiustusi – šokolaadi, trühvleid, assortiisid. Taas kehtib reegel, et mida erilisem toode ja kaunim pakend, seda tõenäolisemalt see naistepäevaks välja valitakse. "Lemmikuteks on kujunenud inglise päritolu Cartwright & Butler ja Holdsworth, mis pakuvad luksuslikke käsitöömaiustusi, aga ka näiteks kodumaise Chocolala šokolaadimaiustused," toob Vaitovski näiteks.

Loomulikult ei saa naistepäeval klassikata – tortide müük kasvab sel puhul hüppeliselt. Vaitovski sõnul on ka roosad vahuveinid populaarsed. "Kuigi vahuveini ja šampanjat ostetakse tõesti tavapärasest rohkem, siis üha enam eelistatakse ka alkoholivabu versioone," toob brändi- ja kommunikatsioonijuht välja.