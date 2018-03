Eesti tänavuse Eurovisioni tiim on juba maha pidanud esimesed koosolekud sel teemal, milline saab Elina Nechayeva esitus eurolaval olema.

Kõik sõltub Normeti sõnul muidugi rahakotist. "Üks asi on riputada projektor lakke Eestis, kus saab sõbrahinda ja need, kes riputavad, nende tunnitasu on kümneid kordi väiksem kui mujal. Eks ma varsti ilmselt üllatan meid kõiki selle numbriga, mis selle numbri tegemine Eurovisioonil maksab," avaldas Normet. "Me mäletame väga hästi, et isegi Birgiti tossu jaoks ei jätkunud meil esialgu raha. Selline projektsioon on väga palju kallim."

