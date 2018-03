Kassid ja tiigrid on Turovski sõnul sarnased. „Annavad alati mõista, kui tahavad suhelda. Nad on tolerantsed ja ma ütleks, et isegi mingis mõttes turvalised. Mul ei tule meelde ühtegi tõsist või süngete tagajärgedega konflikti tiigri ja hooldaja vahel. Võrratu loom,“ hüüab zooloog.

Mehe sõnul peab eutanaasia veterinaarselt olema väga kindlalt põhjendatud. See on selge, et looma piinata ei tohi. „Pumbata valuvaigisteid või närvirohutusid täis? Loom ei ole ju milleski süüdi, miks me peame teda piinama,“ küsib Turovski ja toob näiteks, et vahel üritavad inimesed järjekordset rekordit saavutada ja see on konkreetne piinamine. Teinekord ei ole aga hingejõudu, et loomast lahti lasta.