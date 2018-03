Vene Föderatsiooni president Vladimir Putin tegi rahvusvahelisel naistepäeval džentelmenliku žesti kui tegi tähtpäeva puhul videopöördumise ja luges kõigile naisterahvastele luuletust.

„Meil on hea meel, et on olemas selline suurpärane põhjus taas kord avaldada suurt austust teie – naiste vastu, avaldada vaimustusest teie ilu ja õrnuse üle," ütles Putin ja lülitus luulelainele üle.

„Naise süda on kõige ustavam, tema andestus on kõige läbilõikavam ja emaarmastus on tõepoolest piiritu,“ tsiteeris Putin vene poeedi lõiku Andrei Dementjevi luuletusest. Ta pidas meeles ka paljulapselised emad ja tänas „neid, kes soojendasid oma rinnal kasulapsi ja tegid nad õnnelikuks“.