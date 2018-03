Tartu kesklinnas asuva Sadama kvartali põhjapoolse osa planeeringuvõistluse võitis töö nimega „Puu tänav“, mis taastab jalakäijate alana ajaloolise tänava.

„Linna jaoks on oluline, et kesklinna tekib atraktiivne ja avatud linnaruum, kus on inimestel mugav liigelda. Uuendatud avaturg ja projektiteater hoiavad piirkonna õhtust hommikuni elus ning kaldaäärne promenaad toob rohkem liikumist ka Emajõe äärde,“ ütles abilinnapea Reno Laidre.

Tartu linnaarhitekti Tõnis Arjuse sõnul hindas žürii võidutöö puhul kõrgelt Tartu kesklinna konteksti arvestamist, turu paiknemist ja uue kvaliteetse jalakäijate ruumi loomist. "Lahenduse nutikas leid oli taastada ajalooline Puu tänava suund, mis, arvestades võistlusala geograafiat on loogiline liikumissuund ka täna," kommenteeris Arjus.

Võidutöös välja pakutud hoonestuslaad toetab võistlusala etapiviisilist arengut. Planeeringulahenduse keskmes asuvale avaturule on ette nähtud paremini ligipääsetav asukoht Väike-Turu tänavale ja jalakäijate sillale lähemal, mis võimaldab Sadama kvartali eri piirkondi välja arendada ilma vahepeal avaturgu sulgemata.

Sadama kvartali põhjapoolse osa planeeringu kaheetapilise ideevõistluse kuulutas Tartu Linnavalitsus koostöös OÜga Giga Investeeringud välja eelmise aasta augustis. Esimeses etapis tähtajaks laekunud 12 võistlustöö hulgast valis žürii välja kolm paremat, kes koostasid teises etapis lõpliku võistlustöö.

Žürii järjestas teise etappi pääsenud võistlustööd järgmiselt:



I preemia - "Puu tänav" (autorid Urmo Mets, Kristiina Aasvee, Grete Veskiväli, Kaur Talpsep, Mari Renno, Allan Pilter, Lisette Tiirik. Kauss Arhitektuur OÜ)

II preemia - "Loovvool" (Ralf Lõoke, Maarja Kask, Märten Peterson, Martin Mclean. Salto AB OÜ)

III preemia - "Port" (Toivo Tammik, Andres Mägi, Veiko Vahtrik. AB Ansambel OÜ)

Auhinnatud tööde autoritele makstakse välja preemiad kogusummas 24 000 eurot. Preemiad maksab välja Giga Investeeringud OÜ, esimese koha preemia 10 000 eurot, maksab välja Eesti Kultuurkapital.

Planeeringu ideevõistluse võidutöö on aluseks võistlusalal detailplaneeringute koostamisel.



Võistlusala asub Tartu kesklinnas Emajõe paremkaldal ja on piiritletud Emajõega ning Väike-Turu tänavaga.

