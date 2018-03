Isamaa ja Res Publica Liidu juht Helir-Valdor Seeder ütles, et värske tulumaksusüsteem praegusel kujul püsima ei jää, sotsid lisavad, et praegune keeruline lahendus on kolme koalitsioonipartei kompromiss ja Keskerakond flirdib endiselt astmelise tulumaksu ideega.

„Uus tulumaksuvaba miinimumi arvestamise kord tuleb ära muuta ja olen kindel, et ükskõik milline saab olema järgmine valitsus, asub ta otsima lahendusi selle aasta algusest kehtiva maksusüsteem muutmiseks,“ ütles valitsusliitu kuuluva ja rahandusministri portfelli eest vastutava IRLi esimees Helir-Valdor Seeder Äripäevale

„Sotsiaaldemokraadid ei pea praegust lahendust kõige mõistlikumaks, aga põhiosas on reformi suund õige: ta jätab vähekindlustatud inimestele rohkem raha kätte, kasvatab ühiskonnas nii üldist jõukust kui ka sidusust,“ ütles SDE peasekretär Kalvi Kõva ja nentis, et maksudebatist kujuneb järgmiste valimiste üks põhiteema ja nad on valmis selles kaasa lööma, et muuta kehtiv süsteem lihtsamaks ja õiglasemaks.

Opositsiooni kuuluva Reformierakonna endine rahandusminister ja maksuametit juhtinud reformierakondlane Aivar Sõerd ütles, et Seeder peaks kõigepealt võtma vastutuse selle eest, et praegune võimuliit surus IRLi häälte toel riigikogus läbi nüüdseks ummikusse jooksnud ja pankrotti jõudnud ulatusliku maksupaketi.

Maksuekspert Ranno Tingase hinnangul ei tohiks maksureformid nii kiiresti jõustuda, sest need vajavad vähemalt 2-3 aasta pikkust perioodi vastuvõtmise ja jõustumise vahel: „Ainult siis on tagatud, et maksureformid ei muutu iga-aastaseks.“