Õhtuleht avaldab Eesti 100. sünnipäeva puhul videote seeria, kus armastatud ja tuntud inimesed edastavad oma õnnesoovid meie armsale Eestile ning jagavad ka oma kõige eredamat Maarjamaaga seotud mälestust.

Pärimusmuusik ja muusikateadlane Ants Johanson tõdeb, et ilma inimesteta poleks riiki ning seega edastab ta sünnipäevasoovid Eesti rahvale. "Ma soovin, et me oleksime tasakaalukad, aga mitte tuimad. Et me oleksime kirglikud, aga mitte tõmblevad, sest ma arvan, et tõmblemine ja arutu lahmimine on meie aja märk. Me ei peaks olema sellised. Kui me tahame oma ühiskonda ja riiki edasi ehitada, siis peab talupojatarkus olema omal kohal."

Vaata Johansoni täispikka mõtisklust Õhtulehe videost!