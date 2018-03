„Kättemaksukontor“ on jõudnud 19. hooajani, mis tähendab seda, et sel korral on lood on natuke rohkem pöörased, veel fantaasiarikkamad ja naljakamad, lubatakse rohkem action'it ja situatsioonikoomikat. Iga detektiiv kogub endale aastatega vaenlasi – mida suuremad on juhtumid, seda suuremad on kurjamid, kes nende taga on!

Seekord tuleb detektiividel rinda pista just suurekaliibriliste kurjamitega, kes suudavad Freya, Luna ja Marioni elu üsna kibedaks teha. Veel saab vaataja teada, kes õigupoolest hoidis viimased 40 aastat Eesti kuritegevust oma kontrolli all.

Populaarne sari puudutab ka ühiskondlikke valuteemasid, milleks on naiste seksuaalne ahistamine ja küberkuritegevus. Esimene juhtum viibki detektiivid valuvaigistite nõiaköögi sarnasesse hämarasse ja ohtlikku maailma. Tiit Marvelist on vahepeal saanud tabletisõltlane ja temagi langeb korraks uut tüüpi valuvaigistite ohvriks.

„Kättemaksukontor“ stardib uue hooajaga juba täna kell 21.30 TV3s!