Tallinna kõrvale Nehatu logistikaparki on kerkinud tehasehoone, mis peidab endas Türgi üht kõige suuremat otseinvesteeringut Eestisse, Akinali Eesti laustekstiilitehast - kõigest hoolimata on oma tegevust hoitud vaka all, neist pole kuulnud isegi teised samas sektoris töötavad ettevõtted.

Türgis Süüria piiri lähedal Gaziantepi linnas resideeruv Akinal on maailma üks suuremaid laustekstiili tootjaid, millel on kliente 50 riigis ja viiel kontinendil. Gaziantepis töötab Akinal Sentetik Tekstil tööstuskompleksis 200 000 ruutmeetril 1000 töötajat, Eesti on nende esimene laienemine välismaale, kirjutab Äripäev



"Kontsern alustas 2017. aasta lõpus uue investeeringuga Tallinna, kuhu kerkib 11 000 ruutmeetri suurune tootmishoone," ütles perefirma juht ja asutaja Saim Akinal, kelle sõnul hakatakse Tallinnas tootma laustekstiili beebitarvete, hügieeni- ja meditsiiniliste toodete tarbeks.

Igal juhul on tegu piisavalt suure sündmusega, et investeeringu kavatsusest rääkis esimest korda peaminister Jüri Ratas Türgi visiidi ajal eelmisel aastal ning tehast tuleb avama ka Türgi majandusminister Nihat Zeybekci.