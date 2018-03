Räppar Beebilõust ei väsi šokeerimast: nimelt, on mehel üsna pea tulemas kaks esinemist pealkirjaga "Kas sa oled ikka mo fänn?" mis toimuvad 17. märtsil klubis Hollywood ja 23. märtsil klubis Illusioon. Mees lasi Hollywoodi esinemiskuupäeva Henry Kõrvitsal, ehk Genkal, endale käe peale tätoveerida!

Andrus Elbing elik Beebilõust postitas sellest video oma Instagrami kontole ning seda jagas enda kontol ka Genka, kes videos kommenteerib, et "täitsa okei tuli ju!", Beebilõust nendib, et talle ka täitsa meeldib.

Kuigi tätoveering Beebilõusta käel ei hiilga just suurima ilu ja kunstiandega, on hea näha, et Beebilõusta ja Genka suhted siiski korras on. Nimelt spekuleeriti jaanuaris, kas meeste vahel on tüli lahvatanud, kuna Eesti muusikaauhindade galal kätles aasta räppalbumi auhinna võitnud Genka kõiki teisi Eesti räppareid, jättes vaid Beebilõusta vahele.

Nüüd jääb üle vaid loota, et tegelikkuses kirjutati Beebilõusta käele kuupäev siiski markeriga...