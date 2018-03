Maanteeameti töötajate hulgas pole viimasel ajal meelehea võtmisest enam kuulda olnud, kuid tehnoülevaatuspunktides juhtub endiselt kummalisi asju.

Paar aastat tagasi pidas politsei üle Eesti kinni tervelt 22 tehnoülevaatajat ja maanteeameti ametnikku, keda kahtlustati altkäemaksu võtmises või dokumendi võltsimises. Praeguseks on enamik neist kohtus süüdi mõistetud. Üks kohtuasi on veel pooleli.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Mati Ombler ütles, et maanteeametis on praeguseks kord majja löödud, aga ülevaatuspunktidest laekub endiselt signaale, et mõned autod läbivad ülevaatuse üllatavalt kergesti. „Ma julgen väita, et nii hästi tehnoülevaatajatega ei ole, kui on nüüd maanteeametis. Inimeste arv on väiksem, 300, aga töökultuur hoiab neid riske jätkuvalt kõrgel – tehakse kõik võimalik raha teenimiseks. Olukord on oluliselt parem kui paar aastat tagasi, aga kaugel ideaalsest,“ nentis ta.

Uurimine paljastas ka skeemid, mis võimaldasid ülevaatajatele meelehead anda. Näiteks ei viidud sõidukit üldse ülevaatuspunkti, vaid anti ülevaatajale ainult dokumendid, kasutati „doonorautot“ või sisestas ülevaataja süsteemi käsitsi valeandmed. Politsei soovitas paigaldada punktidesse kaamerad, edastada mõõtetulemused süsteemi automaatselt, lõpetada lisatasu maksmine üle vaadatud autode arvu pealt, koolitada ülevaatajaid jne. „Selleks, et ülevaatajatel oleks hea ja turvaline töökeskkond ja nad poleks pidevalt surve all,“ selgitas Ombler.