Lennuk on maandumas Londoni lennuväljale. Valjuhääldist kostub hääl:

"Te kuulete lindistatud teadet. Olete lennanud terve tee ilma piloodita. Lennukit on juhtinud supermoodne autopiloot. Nüüd, kui me laskume, pole teil midagi karta. See autopiloot pole veel kunagi rikki läinud...rikki läinud...rikki läinud..."