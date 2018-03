ANNA TEADA: kas tänapäeval on veel kombeks tööl naistepäeva tähistada?

Naistepäeva tähistatakse ka Eestis ning see on lillemüüjate jaoks aasta suurima läbimüügiga päev. Kuidas teie naistepäeva tähistate? Kas tööl toovad meeskolleegid naistele lilli või ei peeta seda ahistamise kartuses enam sobivaks? Naised, kas ootate meestelt naistepäeval lilli ja kingitusi? Mehed, kas teie arvates tuleks naistepäeval naistele eriliselt tähelepanu pöörata? Andke meile kommentaarides teada!

Vikipeedia andmetel on naistepäeva tähistamise algust seostatud USA 1848. aasta reformidega, kui naised said mitmeid õigusi ja vabadusi. Veel on tähtpäeva seostatud 1908. aastaga, kui New Yorgi tekstiilivabriku streikijad nõudsid endale paremaid töötingimusi. Täiesti juhuslikult puhkenud tulekahjus hukkus tookord 129 naist.

1909. aastal tegi kommunist Rosa Luxemburg ettepaneku selle (või ka mõlema nimetatud) juhtumi meenutamiseks tähistada 8. märtsi rahvusvahelise naiste solidaarsuse päevana. Rahvusvahelise Naistesekretariaadi esinaine kommunist Clara Zetkin soovitas tähistada naistepäeva 1910. aastal Kopenhaagenis II rahvusvahelisel naissotsialistide konverentsil.

Nõukogude Liidus toimus aga naistepäeva politiseerimine. 1930. aastatel hakati päeva ajakirjanduse toetusel laialt tähistama, 1936. aastast algas emarolli väärtustamine ja emakangelaste kujundamine, emadusest ja emadest kirjutamine ja konkreetsete isikute esiletõstmine. Venemaal kujunes kiiresti välja emakultus.