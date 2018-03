Hommikusaates "Terevisioon" eestimaalasi rõõmustavale saatejuhile Martin Veismanile võib õnne soovida, sest veebruarikuu lõpus sai ta tütre isaks. "Oleme muidugi väga õnnelikud ja asjaosalistega kõik hästi!" kommenteerib Veisman. Mees sõnab, et ei taha väga oma lapse sündi reklaamida, kuid annab teada, et pisitütar sündis veebruarikuu viimasel päeval. Veisman postitas täna Instagrami pildi, mille pildiallkirjas seisab: "Ise alles 8 päeva vana ja juba naistepäev." Pildil on näha, et vastselt isaks saanud Veisman on oma pisitütrele naistepäevaks nartsissid toonud. Ise alles 8 päevane ja juba naistepäev 🌸 #kessealtpiilub A post shared by Martin Veisman (@martin_veisman) on Mar 8, 2018 at 12:50am PST

Varasemalt on Veisman Õhtulehele öelnud, et ta loodab, et tütre sünniga ei lähe elu täiesti peapeale ning suuri muudatusi tegema ei pea.

"Eks see on suur muutus iseenesest, kõik muutub ja see on põnev ja teadmatus on ka. Aga töölt pikalt eemal ei tahaks olla, mingi aja kindlasti, aga pigem loodame, et läheb see asi tasaselt," nentis ta. Lapsele on vastsed vanemad juba ka nime välja valinud, kuid jätavad selle esialgu enda teada. Telenägu tunnistab, et ees on ootamas intensiivne periood: teatavasti algab tema töö „Terevisioonis“ juba varahommikul, kella viiest-kuuest. Kuid kui laps öösel nutab ja tähelepanu tahab, saab olema raske end eetriks välja puhata.